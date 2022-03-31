В России могут снизить требования к безопасности автомобилей из-за санкций

Министерство промышленности и торговли России предложило снизить требования безопасности к автомобилям. Это необходимо для поддержки отечественного автопрома, пишет Forbes.

Мера связана с дефицитом комплектующих. Для этого предполагается принять особый технический регламент, который легализует использование деталей, полученных через "серый" импорт. По словам авторов проекта, действия "недружественных стран" препятствуют производству современных транспортных средств в России, в результате создается "прямая угроза" экономической безопасности страны — из-за нехватки транспорта логистические потоки сократятся.

Прежде всего, новый регламент разрешит с помощью параллельного импорта устанавливать неофициальные детали. Без этого продолжение производства невозможно, говорят эксперты.

Сейчас автомобили, произведенные в России, должны соответствовать регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Машины, произведенные с использованием "альтернативных компонентов", требованиям этого регламента соответствовать не смогут. Поэтому Минпромторг предлагает принять временный порядок оценки автомобилей с "пониженными требованиями безопасности".

В случае, если автопроизводители найдут новых поставщиков запчастей, которые будут удовлетворять требованиям Таможенного союза, регламент может быть отменен.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о легализации параллельного импорта в Россию. Это означает, что товары, содержащие результат интеллектуальной деятельности, можно будет ввозить и реализовывать на территории РФ без ведома правообладателей.