Автоэксперт напомнил советский способ продления срока эксплуатации автомобиля

Жёсткие антироссийские санкции ощутимо ударили по владельцам иномарок — цены на запчасти взлетели, да и поставки их в страну прекратились.

И перед водителями встал сакраментальный вопрос: что делать? В смысле, как минимизировать износ "узлов и деталей" в железных конях, повысив тем самым ресурс надёжности авто и срок его "безремонтной" эксплуатации?

Простой выход предлагает автоэксперт Алексей Хресин, напомнивший, что в СССР машина служила своему владельцу годами и покупалась чаще всего один раз в жизни. Причём в основном благодаря уходу.

"В Советском Союзе машину на зиму загоняли в гараж, — рассказал эксперт в беседе с iReactor. — На хромированные детали наносилось пушечное сало, а бензобак заливали на полную, чтобы в нём не образовывался конденсат".

По его словам, больше всего лайфхаков по уходу за машиной можно найти в подборках советских журналов, коих много в интернете.

"В СССР советы были очень простые: не нужно разгоняться выше 80 км/час, ездить надо по сухому асфальту и очень осторожно. Так машину можно сохранить на всю жизнь", — говорит Хресин.

Однако, по его словам, сейчас не стоит паниковать из-за возможного дефицита деталей и запчастей, так как у нас есть Китай, а тамошние спецы умеют всё и уж точно способны выручить российских водителей.