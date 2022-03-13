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Автор Екатерина Широкова

Автостраховщики ожидают рост в России угонов машин "на разбор"

Авто

Санкции могут сказать на автомобильном рынке, особенно после запрета поставок запчастей, заявил директор департамента по работе с автобизнесом "Росгосстраха" Сергей Кириченко. На фоне происходящего в стране может возрасти количество автоугонов.

Автостраховщики ожидают рост в России угонов машин "на разбор"

По словам эксперта, кроме того, цена на машины увеличатся кратно.

"В условиях волатильности курсов дилеры корректируют отпускные цены. Стоимость на некоторые модели, особенно в секторе эконом-класса, растёт стремительно — в 1,5-2 раза", — пояснил Кириченко РИА Новости.

Другой автоэксперт считает, что на этом фоне участятся инциденты с угонами автомобилей. Причём не для того, чтобы оставить машину себе "целиком", а сдать на разбор автозапчастей.

"Мы ожидаем рост угонов автомобилей с целью их разбора на запчасти. Возможно, на этой волне активизируются мошенники, которые будут инсценировать ДТП, чтобы получить от страховых компаний денежные возмещения в условиях проблем с ремонтом машин из-за отсутствия запчастей", — резюмировал заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании "Абсолют Страхование" Михаил Черных.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль
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