Санкции могут сказать на автомобильном рынке, особенно после запрета поставок запчастей, заявил директор департамента по работе с автобизнесом "Росгосстраха" Сергей Кириченко. На фоне происходящего в стране может возрасти количество автоугонов.
По словам эксперта, кроме того, цена на машины увеличатся кратно.
"В условиях волатильности курсов дилеры корректируют отпускные цены. Стоимость на некоторые модели, особенно в секторе эконом-класса, растёт стремительно — в 1,5-2 раза", — пояснил Кириченко РИА Новости.
Другой автоэксперт считает, что на этом фоне участятся инциденты с угонами автомобилей. Причём не для того, чтобы оставить машину себе "целиком", а сдать на разбор автозапчастей.
"Мы ожидаем рост угонов автомобилей с целью их разбора на запчасти. Возможно, на этой волне активизируются мошенники, которые будут инсценировать ДТП, чтобы получить от страховых компаний денежные возмещения в условиях проблем с ремонтом машин из-за отсутствия запчастей", — резюмировал заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании "Абсолют Страхование" Михаил Черных.
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