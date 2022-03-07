Toyota отзывает своих сотрудников из России обратно в Японию

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor отзывает своих сотрудников, граждан Японии, которые работали на территории России обратно на родину. Как пояснили представители автомобильного гиганта, возвращаются работники вместе с членами семей.

В автоконцерне пояснили, что из-за ситуации с авиасообщениями, они полетят в Японию через третьи страны.

Эвакуации подлежат 26 сотрудников, а также члены их семей, пишет газета Nikkei.

С 4 марта концерн приостановил производство в Санкт-Петербурге. Завод перестал работать на фоне нехватки комплектующих и нарушения цепочек поставок, которые вызвала ситуация вокруг Украины и санкционные ограничения.