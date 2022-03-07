Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor отзывает своих сотрудников, граждан Японии, которые работали на территории России обратно на родину. Как пояснили представители автомобильного гиганта, возвращаются работники вместе с членами семей.
В автоконцерне пояснили, что из-за ситуации с авиасообщениями, они полетят в Японию через третьи страны.
Эвакуации подлежат 26 сотрудников, а также члены их семей, пишет газета Nikkei.
С 4 марта концерн приостановил производство в Санкт-Петербурге. Завод перестал работать на фоне нехватки комплектующих и нарушения цепочек поставок, которые вызвала ситуация вокруг Украины и санкционные ограничения.
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