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Автор Екатерина Широкова

Toyota отзывает своих сотрудников из России обратно в Японию

Авто

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor отзывает своих сотрудников, граждан Японии, которые работали на территории России обратно на родину. Как пояснили представители автомобильного гиганта, возвращаются работники вместе с членами семей. 

В автоконцерне пояснили, что из-за ситуации с авиасообщениями, они полетят в Японию через третьи страны. 

Эвакуации подлежат 26 сотрудников, а также члены их семей, пишет газета Nikkei.

С 4 марта концерн приостановил производство в Санкт-Петербурге. Завод перестал работать на фоне нехватки комплектующих и нарушения цепочек поставок, которые вызвала ситуация вокруг Украины и санкционные ограничения. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Игорь Моржаретто
япония автомобиль
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