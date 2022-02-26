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Автор Дмитрий Плотников

Принудительный техосмотр: владельцев неисправных автомобилей станут лишать СТС

Авто

Уже весной следующего года любой сотрудник ГИБДД сможет принудительно отправить остановленный на дороге автомобиль на принудительный техосмотр, если у него будут обнаружены неисправности. Причём это будет не зависеть от наличия диагностической карты на машину.

Принудительный техосмотр: владельцев неисправных автомобилей станут лишать СТС

МВД РФ предлагает принять федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу совершенствования порядка запрещения эксплуатации транспортного средства», сообщают Известия. Таким образом российских автовладельцев планируют заставить устранять поломки, грозящие безопасности дорожного движения.

Вступление в законную силу нового нормативного акта предлагается с 1 марта 2023 года. Он позволит сотрудникам ГИБДД, если они выявили серьёзную конструктивную неисправность автомобиля на дороге, отправить машину на принудительный техосмотр вне зависимости от наличия диагностической карты. Но даже если она была оформлена, действие карты будет приостановлено.

Нежелание или невозможность владельца пройти ТО в указанный срок означает запрет на эксплуатацию. Будет изъят СТС и запрещены любые регистрационные действия, то есть автомобилист не сможет получить дубликат свидетельства. Также предполагается, что будет создана специальная электронная база МВД с перечнем дефектных автомобилей. Там отметят характер поломки, обнаруженной сотрудником ГИБДД.

Изъятое свидетельство о регистрации будет вернуть достаточно сложно. Запрет на эксплуатацию подразумевает, что после ремонта автомобиль на пункт техосмотра придётся везти на эвакуаторе, он же доставит машину в отделение ГИБДД, чтобы заново получить СТС. Только после окончания процедуры транспортное средство вновь получит право передвигаться по дорогам общего пользования.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Игорь Моржаретто
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