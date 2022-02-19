УАЗ-452 «Буханка» - юбилейная модель завода, выпускаемая 57 лет

В истории мирового автопрома можно по пальцам сосчитать модели, которые простояли на конвейере более полувека. Одна из таких машин - фургон УАЗ-452, и накануне, 18 февраля, «Буханка» отметила небольшой юбилей.

18 февраля 1974 года Ульяновский автозавод отчитался о выпуске миллионного автомобиля. Несмотря на то, что на сборочном конвейере производили внедорожники УАЗ-469, ещё собирались послевоенные «козлики» ГАЗ 69, именно УАЗ-452 «Буханку» представили в качестве миллионного экземпляра.

Впервые многофункциональный фургон покинул ворота Ульяновского автозавода в 1965 году и предприятие до сих пор продолжает выпуск УАЗ-452. За десятилетия модель претерпела множество изменений, конструкторами внесены значительные модернизации, но экстерьер автомобиля остаётся классическим, за что и ценится многими покупателями.

Легендарный фургон можно сравнить с Volkswagen Beetle или Citroen 2CV. Да, силовой агрегат стал инжекторным, тормоза оснастили ABS, но по сути и духу это всё тот же автомобиль, увидевший свет 57 лет назад.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен