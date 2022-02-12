Новый ГОСТ разрешит парковать машины на тротуарах

Законодатели вновь решили потеснить пешеходов - сначала на тротуары допустили средства индивидуальной мобильности (СИМ) в виде самокатов и моноколёс, а теперь там разрешат парковаться автомобилям.

Обсуждаемый сейчас ГОСТ «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования» содержит очень любопытный пункт. Если дорога имеет местное значение и содержит две полосы для движения транспортных средств, на ней можно располагать парковочные места, частично используя тротуар, пишет ЗаРулем. Также документом разрешается сужать проезжую часть, чтобы выделить места для парковки, причём автомобили «смогут размещаться как на проезжей части, так и с частичным использованием тротуара».

Многие эксперты уверены, что это очередная нападка на зону безопасности пешеходов. Власти пытаются решать проблемы не вкладывая дополнительные средства, а рискуя жизнями и здоровьем людей, считает председатель движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

После того как на тротуарах разрешили ездить электросамокатам, сигвеям, моноколесам, принадлежащее ранее пешеходам пространство превратилась в дорогу, только очень узкую. Соколов напомнил, что это уже привело к множеству смертей не только пешеходов, но и самих водителей СИМ. Вместо того, чтобы позволять автомобилям парковаться на тротуарах, стоит заняться велодорожками и другими объектами безопасной инфраструктуры, а не пытаться сэкономить на решении проблемы с парковочными местами за счет жизни людей, уверен эксперт.

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