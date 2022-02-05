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Автор Юлия Миленина

Как не угодить в "дорожную ловушку", грозящую эвакуацией, объяснил автоэксперт

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Автоэксперт Александр Холодов рассказал о новом проекте МВД РФ "Дорожные ловушки", который призван помочь выявлять ситуации, когда водителям создают условия для невольного нарушения ПДД и последующих штрафов.

Как не угодить в "дорожную ловушку", грозящую эвакуацией, объяснил автоэксперт

В колонке для ФАН специалист объяснил, что "дорожные ловушки" нередко "поджидают" добропорядочных автомобилистов. Они становятся нарушителями против своей воли. Как правило, в таких "проблемных" местах водителей ждут сотрудники ГИБДД.

"Теперь попавший в подобную ситуацию автомобилист сможет заполнить специальную форму и указать расположение "дорожной ловушки", которую нужно проверить", — сказал Холодов.

Впоследствии будет организована проверка, которая покажет, действительно ли "ловушку" подстроили.

Также эксперт продемонстрировал классический случай "дорожной ловушки": инспектор сидит в кустах и за день оформляет десятки протоколов. По словам Холодова, если такой специалист не исправляет ситуацию, а лишь ежедневно ловит большое количество нарушителей, к нему должны возникнуть вопросы.

Другим примером "ловушки", грозящей эвакуацией авто, являются знаки, по расположению которых сложно понять, на какую сторону дороги распространяется их действие.

Автоэксперт подчеркнул: цель нового проекта МВД — устранять причины нарушений, а не только штрафовать водителей.

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Как понять, что автомобиль был в ДТП / советы профессионалов автомобилистам
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Игорь Моржаретто
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