Автоэксперт Александр Холодов рассказал о новом проекте МВД РФ "Дорожные ловушки", который призван помочь выявлять ситуации, когда водителям создают условия для невольного нарушения ПДД и последующих штрафов.
В колонке для ФАН специалист объяснил, что "дорожные ловушки" нередко "поджидают" добропорядочных автомобилистов. Они становятся нарушителями против своей воли. Как правило, в таких "проблемных" местах водителей ждут сотрудники ГИБДД.
"Теперь попавший в подобную ситуацию автомобилист сможет заполнить специальную форму и указать расположение "дорожной ловушки", которую нужно проверить", — сказал Холодов.
Впоследствии будет организована проверка, которая покажет, действительно ли "ловушку" подстроили.
Также эксперт продемонстрировал классический случай "дорожной ловушки": инспектор сидит в кустах и за день оформляет десятки протоколов. По словам Холодова, если такой специалист не исправляет ситуацию, а лишь ежедневно ловит большое количество нарушителей, к нему должны возникнуть вопросы.
Другим примером "ловушки", грозящей эвакуацией авто, являются знаки, по расположению которых сложно понять, на какую сторону дороги распространяется их действие.
Автоэксперт подчеркнул: цель нового проекта МВД — устранять причины нарушений, а не только штрафовать водителей.
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