Как не угодить в "дорожную ловушку", грозящую эвакуацией, объяснил автоэксперт

Автоэксперт Александр Холодов рассказал о новом проекте МВД РФ "Дорожные ловушки", который призван помочь выявлять ситуации, когда водителям создают условия для невольного нарушения ПДД и последующих штрафов.

В колонке для ФАН специалист объяснил, что "дорожные ловушки" нередко "поджидают" добропорядочных автомобилистов. Они становятся нарушителями против своей воли. Как правило, в таких "проблемных" местах водителей ждут сотрудники ГИБДД.

"Теперь попавший в подобную ситуацию автомобилист сможет заполнить специальную форму и указать расположение "дорожной ловушки", которую нужно проверить", — сказал Холодов.

Впоследствии будет организована проверка, которая покажет, действительно ли "ловушку" подстроили.

Также эксперт продемонстрировал классический случай "дорожной ловушки": инспектор сидит в кустах и за день оформляет десятки протоколов. По словам Холодова, если такой специалист не исправляет ситуацию, а лишь ежедневно ловит большое количество нарушителей, к нему должны возникнуть вопросы.

Другим примером "ловушки", грозящей эвакуацией авто, являются знаки, по расположению которых сложно понять, на какую сторону дороги распространяется их действие.

Автоэксперт подчеркнул: цель нового проекта МВД — устранять причины нарушений, а не только штрафовать водителей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.