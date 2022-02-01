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Автор Ольга Лазарева

Толмачёв: предложение наделить власти правом на эвакуацию авто конструктивное

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Московская областная Дума выступила с инициативной и направила в Госдуму законопроект, который наделит региональные власти полномочиями по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей.

Толмачёв: предложение наделить власти правом на эвакуацию авто конструктивное

Пока такое право есть только у инспекторов ГИБДД. Но из-за их ограниченного количества не в каждом случае удаётся оперативно реагировать на подобные нарушения.

Законодатели считают, что нововведение позволит разгрузить коллективы местных отделов Госавтоинспекции и поспособствует скорейшему принятию мер для устранения случаев неправомерной парковки. К слову, подобная практика уже действует в Москве и Санкт-Петербурге.

Депутат Государственной Думы Александр Толмачёв, который входит в состав думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, положительно оценил законодательную инициативу, назвал её конструктивной и достойной поддержки.

"Факты неправильной парковки транспорта регистрируются повсеместно, и у госавтоинспекторов не каждый раз бывает время оперативно реагировать на подобные нарушения, хотя зачастую нужно быстрое решение проблемы, когда, например, транспорт создаёт преграду для проезда экстренных служб.

Если наделить региональные власти такими полномочиями, можно отладить работу на уровне округов, так что проблем с неправильной парковкой станет в разы меньше. К тому же нововведение положительно скажется на снижении аварийности, повысит дисциплинированность водителей", — поделился мнением Александр Толмачёв.

Если смотреть статистику, то в Подмосковье каждый день возникает необходимость в вывозе на эвакуаторах порядка двух тысяч неправильно припаркованных автомобилей. Но из-за ограниченного количества инспекторов ГИБДД отрабатывается менее 300 подобных случаев.

Если закинициатива подмосковных парламентариев найдёт поддержку на уровне Госдумы, проблема будет решаться быстрее и результативнее, убеждён Александр Толмачёв.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль
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