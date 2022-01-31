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Автор Петр Ермилин

Опубликованы первые изображения кроссовера "КамАЗ"

Авто

Российская компания "КамАЗ" известна как один из крупнейших производителей дизельных грузовиков и силовых агрегатов. В модельной линейке бренда также есть автобусы, скоро появится электрокар "Кама-1", а накануне в Сети представили первые изображения будущего кроссовера из Набережных Челнов.

кроссовер камаз
Кроссовер "КамАЗ"

Сегмент внедорожников продолжает развиваться, спрос на проходимые городские автомобили растёт не только в России, но и по всему миру. У "КамАЗа" есть отличные инженерные кадры, отработанные технологии и стабильное финансовое состояние, а значит нельзя исключать, что уже в скором времени автопроизводитель решит попробовать свои силы на поприще SUV. По крайней мере в этом уверены дизайнеры портала NaAvtotrasse, которые показали, как бы могла выглядеть новинка.

Художники представили не обычный внедорожник, а стильное кросс-купе с длинным вытянутым капотом, агрессивным передним бампером и каплевидными фарами. В огромных воздухозаборниках разместились светодиодные полосы дневных ходовых огней. Спортивную направленность автомобиля подтверждает интегрированный спойлер, сдвоенные выпускные отверстия выхлопной системы и стремительный силуэт.

кроссовер КамАЗ
Кроссовер "КамАЗ"

Если брать во внимание сотрудничество "КамАЗа" с Daimler при производстве грузовых автомобилей, можно предположить наличие под капотом новинки 1,3-литрового турбированного двигателя мощностью 150 лошадей от немецкого партнёра. Сейчас таким могут похвастаться Renault Arkana, Renault Kaptur и Mercedes-Benz A-Class.

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Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Игорь Моржаретто
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