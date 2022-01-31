Российский бензин назван одним из самых дешёвых в Европе

Бензин в России стал вторым по доступности в Европе для автовладельцев в абсолютных цифрах. В среднем его стоимость составляет 51,3 рубля за литр, сообщает РИА Новости.

Дешевле всего в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы бензин стоит в Казахстане. В пересчёте на рубли литр АИ-95 обойдётся в 35,7 рубля.

Замыкает тройку рейтинга Белоруссия, где литр бензина обойдётся в 61 российский рубль за литр.

Дороже всего в Европе бензин обходится жителям Нидерландов. В пересчёте — 169,1 рубля за литр. В Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции бензин продаётся за 150 рублей.

Что касается дизельного топлива, то самое дешёвое — в России — 54,4 рубля за литр. Менее 80 рублей за литр заплатят автовладельцы в Казахстане, Белоруссии и на Украине.

Напомним, правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. В Мангистауской области литр топлива будет стоить 50 тенге (0,11 доллара), в Алма-Ате — 65 тенге (0,15 доллара), в Нур-Султане — 70 тенге (0,16 доллара).

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