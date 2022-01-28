Илон Маск раскритиковал Байдена после его сообщения об электрокарах

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск раскритиковал президента США Джо Байдена после комментария по переходу страны на электромобили.

"Байден держит американское общество за дураков", — написал Маск в своем Twitter.

Так он прокомментировал ответ одного из пользователей соцсети с прикрепленным постом главы государства.

До этого в сообщении на официальном аккаунте в Twitter американский лидер упомянул вклад автогигантов General Motors и Ford в производство электромобилей. При этом Байден обошел стороной основанную Маском компанию Tesla, которая является одним из крупнейших производителей транспортных средств на электротяге.

Напомним, в конце 2021 года десятки жалоб посыпались в головной офис Tesla из-за программного сбоя. Владельцы не смогли разблокировать и попасть в автомобили.

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