Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск раскритиковал президента США Джо Байдена после комментария по переходу страны на электромобили.
"Байден держит американское общество за дураков", — написал Маск в своем Twitter.
Так он прокомментировал ответ одного из пользователей соцсети с прикрепленным постом главы государства.
До этого в сообщении на официальном аккаунте в Twitter американский лидер упомянул вклад автогигантов General Motors и Ford в производство электромобилей. При этом Байден обошел стороной основанную Маском компанию Tesla, которая является одним из крупнейших производителей транспортных средств на электротяге.
Напомним, в конце 2021 года десятки жалоб посыпались в головной офис Tesla из-за программного сбоя. Владельцы не смогли разблокировать и попасть в автомобили.
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