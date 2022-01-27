Автоэксперт заявил о стабилизации цен на рынке к концу года

Исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов заявил, что цены на автомобили могут перестать расти к концу 2022 года. По его словам, этому будет спосоствовать снижение спроса и увеличение предложения со стороны диллеров.

"Пока производители говорят, что это увеличение поставок может произойти к концу 2022 года. До этого времени цены, может быть, не так быстро будут расти, как в 2021 году, но все равно это продолжится", — приводит ФАН слова Удалова.

Снижение спроса по мнению эксперта происходит из-за большого подорожания автомобилей - россияне просто отказываются от покупки или откладывают её на потом. Мнение Удалова подтверждает опрос портала "Дром" - только 17% граждан РФ планируют покупку автомобиля в 2022 году. При этом большинство обращает внимание на рынок поддержанных авто.

По мнению Удалова, цены на б/у будут расти вместе с рынком новых авто и также остановятся к концу 2022 года.