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Автор Ольга Лебедева

Порядок на дороге или повальное стукачество: автоэксперт о "народном инспекторе"

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Намерение властей в 2022 году запустить в России мобильное приложение, посредством которого любой гражданин сможет оперативно сообщать о нарушениях на дороге и которое водители уже окрестили "народным инспектором", станет "адом" для водителей.

Порядок на дороге или повальное стукачество: автоэксперт о "народном инспекторе"

Так считает автоэксперт Егор Васильев.

В чём плюсы и минусы анонсированного приложения? Как изменятся штрафы и почему водитель должен чувствовать неотвратимость наказания? Об этом он рассказал в эфире Pravda. Ru.

— Работает это приложение достаточно просто:

надо зарегистрироваться на сайте, установить софт, снять правонарушение, свидетелем которого вы стали — обязательно с привязкой к месту — и отправить эти данные в некий центр, где будет приниматься решение о наказании.

В принципе, с одной стороны, как бы это сказать, нет ничего лучше, чем предложить гражданам следить самим за собой. Это эффективно, это хорошо.

Если это еще будет сопровождаться какими-то минимальными бонусами, скидками на парковку, еще что-то, то мы попадаем в общество тотального контроля.

В принципе, как мы понимаем, одним сотрудникам ГИБДД достаточно сложно контролировать всю дорожную ситуацию на территории России. Камеры поставить можно не везде, а возмущенные граждане найдутся всегда. Хорошо это или плохо, я, честно говоря, ответить не могу, потому что вопрос достаточно тонкий.

С одной стороны, наверное, пресекать правонарушения нужно.

С другой стороны, не превратится ли это в какую-то взаимную охоту друг за другом?

— С введением в строй "народного инспектора" изменится ли что-то в системе штрафов?

— Сейчас же повышаются штрафы за превышение скорости, появляется уголовная ответственность за нетрезвое вождение.

Здесь вопрос не в этом. Скорее, он лежит в плоскости этики: не превратить бы хорошую инициативу в стукачество.

А штрафы и ужесточение наказания за нарушения ПДД — это правильно. Как показывает практика, как бы разумен и интеллигентен ни был человек, если он не чувствует неотвратимость наказания, он способен к совершению правонарушений.

Если, условно говоря, он это делает как-то сам персонально, не затрагивая никого, это еще туда-сюда, как-то можно пережить, но когда речь идет об автомобилях, то, конечно, автомобиль — это средство повышенной опасности, возникает высокий риск смертей уже других людей. Мы знаем, сталкивались и в этом году, и в прошлом году с какими-то резонансными авариями. Всегда это заканчивается не очень хорошо.

Поэтому, наверное, должна ужесточаться система штрафов с точки зрения и уголовного преследования людей, которые систематически регулярно, несмотря ни на что, нарушают скоростной режим и управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

К слову, напомним, "народный инспектор" - не единственное новшество,которое коснётся российских автолюбителей:

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Важное изменение 2022: Над водителями установят тотальный контроль
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Игорь Моржаретто
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