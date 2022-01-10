Автоэксперт оценил закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД

Когда любые нарушения караются высокими штрафами, порядка становится намного больше. Об этом заявил автоэксперт Егор Васильев, комментируя в интервью Pravda.Ru новый закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД.

По его словам, автомобиль — источник повышенной опасности, а количество смертей в результате ДТП увеличивается с каждым годом.

"Активная опасная езда притягивает многих людей, так как красиво подаётся через различные видеохостинги. В тех же боевиках постоянно присутствует совершенно безумная езда без оценки последствий. Конечно, закон назрел. Возможно, он будет работать. Как показывает европейская практика, когда любые нарушения караются очень высокими штрафами, порядка сразу намного больше становится", — сказал Васильев.

Он выразил надежду, что аварийность на дорогах действительно снизится в ближайшее время.

10 января в РФ вступил в силу закон, согласно которому автомобилистам, превышающим скорость и выезжающим на встречную полосу, грозит уголовное наказание. Документ появился на официальном портале правовой информации.

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