Автоэксперт Холодов нашёл в законе об отмене ТО "бомбу замедленного действия"

Вице-председатель общественной организации "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов оценил законопроект об обязательной отмене технического осмотра, который недавно приняла Госдума.

Когда закон вступит в силу, водителям не придётся проходить техосмотр и платить штрафы за отсутствие диагностической карты. Со стороны кажется, что данная мера исключительно позитивная, однако в нормативном акте есть нюансы, которые могут стать "миной замедленного действия" для автомобилистов, заявил Холодов.

Законопроект не отменяет обязательное прохождение техосмотра для коммерческих автомобилей, к которым относятся такси, автобусы, грузовой транспорт и т. д. Однако документ включает в себя два момента, при которых техосмотр становится обязательным и для личного транспорта.

По словам автоэксперта, в случае смены собственника техосмотр делать необходимо.

"В России автомобилисты часто покупают-продают транспортные средства. В среднем одна машина находится в руках одного владельца три года. Получается, каждые три года автомобиль невольно будет проходить ТО. Еще один неочевидный момент — это отдельные требования к автомобилям с газовым оборудованием", — сказал Холодов в беседе с ФАН.

Он рассказал, что раньше между автовладельцем и ГИБДД существовал негласный договор: гаишники не проверяют не проверяют на дороге автомобиль, который находится в нормальном состоянии и прошёл техосмотр. Однако сейчас при отсутствии диагностической карты сотрудники ГИБДД могут чаще проверять состояние машины. Естественно, это в большей мере будет относиться к визуально неисправным транспортным средствам, как было и ранее, но теперь проверке могут подвергаться и автомобили, которые выглядят технически исправно, предупредил собеседник издания.

От такого дорожного техосмотра спасёт лишь диагностическая карта. Если ГИБДД будет часто проверять машины подобным образом, то увеличится количество автовладельцев, которые будут добровольно проходить техосмотр.

"Это и есть бомба замедленного действия. В любой момент, усилив работу ГИБДД в этом направлении, можно заставить всех автомобилистов опять приехать на станции диагностики", — подчеркнул автоэксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.