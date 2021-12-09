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Автоэксперт предупредил о наказании за управление автомобилем с "механикой"

Авто

Руководитель "Пробок.нет" Александр Шумский предупредил, что водители могут получить штраф до 15 тысяч рублей за управление автомобилем с механической коробкой передач, если изначально они получили права на управление машиной с автоматической трансмиссией.

"Обучение на механику и автомат — достаточно разные программы. После обучения на автомат выдается водительское удостоверение, в котором в графе "особые отметки" будет стоять отметка "АТ"(автоматическая трансмиссия)", — написал он в Telegram-канале "Пробок.нет".

Водителям, пересевшим на автомобиль, оснащённый механической коробкой передач, грозит штраф в размере 5-15 тысяч рублей, поскольку их правонарушение квалифицируется, как "управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления", отметил Шумский.

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