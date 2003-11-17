ОСАГО в России начинают рассчитывать по-новому

С сегодняшнего дня,24 августа, в России запускается второй этап реформы ОСАГО, которая увеличивает разницу в стоимости полисов для аккуратных водителей и нарушителей.
Поправки к закону об ОСАГО (40-ФЗ) усилят влияние водительского опыта на стоимость полиса:
теперь будут учитываться не только ДТП клиента, но и нарушения правил дорожного движения.
Страховщики смогут поднять стоимость полиса, если
При этом, возраст и стаж водителей, мощность транспортного средства и аварийность будут учитываться, как и ранее.
Компании также смогут самостоятельно определять критерии, по которым будут рассчитывать стоимость, однако Центробанк ограничит их перечень, чтобы избежать злоупотреблений.
Напомним, закон об обязательном страховании автогражданской ответственности действует в России с 1 июля 2003 года. Его внедрение в жизнь происходило на фоне больших споров.
Президент РФ Владимир Путин возражает против переноса сроков введения закона об обязательном страховании автогражданской ответственности /ОСАГО/. Как сообщил ПРАЙМ-ТАСС источник в страховых кругах, об этом говорится в письме, направленном президентом в конце прошедшей недели спикеру Госдумы Геннадию Селезневу.
Данный законопроект депутаты приняли в первом чтении 14 октября этого года — они сочли закон об автостраховании недоработанным. Согласно законопроекту, действие ОСАГО передвигается на 1 июля 2004 года, а наказывать за управление автомобилем без страховки должны с 1 января 2005 года. Для отсрочки закона об автостраховании (и признания его недействующим на сегодняшний момент) депутатский законопроект должна была одобрить Госдума во втором и третьем чтении, затем — утвердить Совет Федерации и подписать президент, уточняет "Полит.Ру".
В письме президента отмечается ряд концептуальных замечаний к принятому законопроекту. Несмотря на необходимость совершенствования механизма ОСАГО, нельзя согласиться с изменением срока введения закона, поскольку он уже действует. На его основе создана система проведения данного вида страхования.
В частности, в письме спикеру сообщается, что правовое управление президента высказало к депутатскому законопроекту следующие замечания. "Не оспаривая механизмов совершенствования обязательного страхования ответственности транспортных средств, нельзя согласиться с изменением сроков введения в действие закона об обязательном страховании автогражданской ответственности", — цитирует документ "Интерфакс".
Федеральный закон уже ступил в силу с 1 июля этого года, на его основании создана система обязательного автострахования. "Изменение сроков указанного закона неизбежно приведет к нарушению прав и интересов законопослушных граждан, застраховавших свою гражданскую ответственность, и страховых организаций, осуществляющих данный вид страхования, а также лиц, жизни, здоровью и имуществу которых причинен вред при использовании транспортных средств", — говорится в заключении.
Кроме того, по мнению администрации президента, абсолютно неясно, как будут решаться вопросы в отношении ряда действий, совершенных участниками системы обязательного страхования. Например, "будут ли осуществляться страховые выплаты по уже наступившим страховым случаям", "является ли перенос сроков вступления в силу федерального закона основанием для расторжения ранее заключенных договоров".
Также неясно, каким образом авторы законопроекта о переносе сроков ОСАГО предполагают регулировать вопрос "возмещения компенсации убытков гражданами, выполнившими свою обязанность по страхованию автогражданской ответственности". Учитывая изложенное, говорится в заключении президента, данный "законопроект не может быть поддержан".
С учетом высказанных замечаний президент считает, что законопроект, принятый Госдумой не может быть поддержан, говорится в письме.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.