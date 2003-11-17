ОСАГО в России начинают рассчитывать по-новому

С сегодняшнего дня,24 августа, в России запускается второй этап реформы ОСАГО, которая увеличивает разницу в стоимости полисов для аккуратных водителей и нарушителей.

Поправки к закону об ОСАГО (40-ФЗ) усилят влияние водительского опыта на стоимость полиса:

теперь будут учитываться не только ДТП клиента, но и нарушения правил дорожного движения.

Страховщики смогут поднять стоимость полиса, если

клиент был лишен водительских прав,

водитель понес наказание за езду в состоянии опьянения,

было ДТП со смертельным исходом и серьезным травмами,

хозяин авто скрывался с места аварии и неоднократно в течение года серьезно нарушал ПДД.

При этом, возраст и стаж водителей, мощность транспортного средства и аварийность будут учитываться, как и ранее.

Компании также смогут самостоятельно определять критерии, по которым будут рассчитывать стоимость, однако Центробанк ограничит их перечень, чтобы избежать злоупотреблений.

Напомним, закон об обязательном страховании автогражданской ответственности действует в России с 1 июля 2003 года. Его внедрение в жизнь происходило на фоне больших споров.

Вот, что тогда рассказывала"Правда.Ру"

Надо, Федя, надо! Путин запретил откладывать введение "автогражданки"

Президент РФ Владимир Путин возражает против переноса сроков введения закона об обязательном страховании автогражданской ответственности /ОСАГО/. Как сообщил ПРАЙМ-ТАСС источник в страховых кругах, об этом говорится в письме, направленном президентом в конце прошедшей недели спикеру Госдумы Геннадию Селезневу.

Данный законопроект депутаты приняли в первом чтении 14 октября этого года — они сочли закон об автостраховании недоработанным. Согласно законопроекту, действие ОСАГО передвигается на 1 июля 2004 года, а наказывать за управление автомобилем без страховки должны с 1 января 2005 года. Для отсрочки закона об автостраховании (и признания его недействующим на сегодняшний момент) депутатский законопроект должна была одобрить Госдума во втором и третьем чтении, затем — утвердить Совет Федерации и подписать президент, уточняет "Полит.Ру".

В письме президента отмечается ряд концептуальных замечаний к принятому законопроекту. Несмотря на необходимость совершенствования механизма ОСАГО, нельзя согласиться с изменением срока введения закона, поскольку он уже действует. На его основе создана система проведения данного вида страхования.

В частности, в письме спикеру сообщается, что правовое управление президента высказало к депутатскому законопроекту следующие замечания. "Не оспаривая механизмов совершенствования обязательного страхования ответственности транспортных средств, нельзя согласиться с изменением сроков введения в действие закона об обязательном страховании автогражданской ответственности", — цитирует документ "Интерфакс".

Федеральный закон уже ступил в силу с 1 июля этого года, на его основании создана система обязательного автострахования. "Изменение сроков указанного закона неизбежно приведет к нарушению прав и интересов законопослушных граждан, застраховавших свою гражданскую ответственность, и страховых организаций, осуществляющих данный вид страхования, а также лиц, жизни, здоровью и имуществу которых причинен вред при использовании транспортных средств", — говорится в заключении.

Кроме того, по мнению администрации президента, абсолютно неясно, как будут решаться вопросы в отношении ряда действий, совершенных участниками системы обязательного страхования. Например, "будут ли осуществляться страховые выплаты по уже наступившим страховым случаям", "является ли перенос сроков вступления в силу федерального закона основанием для расторжения ранее заключенных договоров".

Также неясно, каким образом авторы законопроекта о переносе сроков ОСАГО предполагают регулировать вопрос "возмещения компенсации убытков гражданами, выполнившими свою обязанность по страхованию автогражданской ответственности". Учитывая изложенное, говорится в заключении президента, данный "законопроект не может быть поддержан".

С учетом высказанных замечаний президент считает, что законопроект, принятый Госдумой не может быть поддержан, говорится в письме.