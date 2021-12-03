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Эксперты объяснили, для кого ужесточат выдачу водительских медсправок с 1 марта

Авто

С 1 марта 2022 года в РФ ужесточат порядок получения медицинских справок для автомобилистов с признаками употребления наркотиков или спиртных напитков.

Эксперты объяснили, для кого ужесточат выдачу водительских медсправок с 1 марта

Если во время осмотра у водителей заметят расширенные или суженные зрачки, тремор рук, эмоциональную неустойчивость, их отправят на дополнительное обследование. Помимо этого, автомобилисты, лишённые удостоверения за пьяную езду или отказ от медицинского освидетельствования, должны будут сдавать анализы крови и мочи. После этого их ожидает специальная комиссия.

  • По словам главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна, остальным водителям, которые не были замечены в нарушениях, достаточно пройти стандартный осмотр, передаёт интернет-издание "Москва 24".

Он подчеркнул, что с марта изменится форма бланка справки: в ней появится список врачей, осмотревших пациента, с графой для их личных подписей. Как отметил специалист, это позволит избежать фальсификации документов. 

Врач-нарколог Марат Сараев убеждён: новый регламент также поможет медикам точнее выявлять водителей, страдающих различными зависимостями.

Положительную оценку обновлённым требованиям Минздрава дали и автоюристы. Они надеются, что эти нормы повлияют на снижение количества аварий.

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