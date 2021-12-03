Британцы, оказывается, до сих пор любят советские "Москвичи"

Уже более 20 лет прошло с того дня, как с конвейера московского завода имени Лихачёва (АЗЛК) сошёл последний автомобиль "Москвич". Но и сегодня мечта миллионов советских семей остаётся очень популярной у автолюбителей Великобритании.

Об этом рассказала The Daily Telegraph.

"У меня в гараже до сих пор стоит отцовский "Москвич комби" 1973 года выпуска, — рассказал изданию Стюарт Коул из Харвича. — И я в него в прямом смысле слова влюблён. Мне нравится и внешний вид, и неповторимый звук, который издаёт движок, и запах в салоне".

Англичанин помнит, как отец когда-то в далёком 1973 году объяснял, почему из всех автомобилей в магазине он выбрал именно "Москвич":

машина отлично оборудована (для того времени),

дешёвая (в отличие от конкурентов),

двухскоростные дворники, двухскоростной вентилятор отопителя, галогенные фары, резиновые коврики и брызговики — всё это было в базовой комплектации, а для других авто шло как допопция и стоило отдельных денег.

Страсть 58-летнего британца к советской "рабочей лошадке" сделала его обладателем аж четырёх "Москвичей": фургона — 424, универсала — 427, седана — 412, и ещё одного фургона, который пока "не на ходу".

По словам Коула, когда он выезжает на своих раритетных авто, к нему часто подходят люди, "тоже влюблённые" в такие машины, и они могут часами обсуждать особенности и достоинства авто. Сам от сейчас "коллекцию" бережёт, потому что "запчасти искать непросто — они есть только в России, на Украине, в Болгарии и Польше". Только поэтому британец совершает на своих "Москвичах" исключительно короткие поездки:

"Для меня главное — чтобы машина была на ходу", — сказал он журналистам.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Как удалось выяснить The Daily Telegraph, сейчас в Великобритании по дорогам "бегают" 12 советских "Москвичей".

Первый "Москвич-407" на британском автосалоне появился в 1959 году, но он "не зашёл", уступив "Волге".

Популярность "Москвичу" в начале 1970-х обеспечил дилер — Satra Motors, которая была официальным дистрибьютором советского автопрома в Великобритании. За полгода 14,5 тысяч Москвичей-412 было продано в Британии.