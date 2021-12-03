Уже более 20 лет прошло с того дня, как с конвейера московского завода имени Лихачёва (АЗЛК) сошёл последний автомобиль "Москвич". Но и сегодня мечта миллионов советских семей остаётся очень популярной у автолюбителей Великобритании.
Об этом рассказала The Daily Telegraph.
"У меня в гараже до сих пор стоит отцовский "Москвич комби" 1973 года выпуска, — рассказал изданию Стюарт Коул из Харвича. — И я в него в прямом смысле слова влюблён. Мне нравится и внешний вид, и неповторимый звук, который издаёт движок, и запах в салоне".
Англичанин помнит, как отец когда-то в далёком 1973 году объяснял, почему из всех автомобилей в магазине он выбрал именно "Москвич":
Страсть 58-летнего британца к советской "рабочей лошадке" сделала его обладателем аж четырёх "Москвичей": фургона — 424, универсала — 427, седана — 412, и ещё одного фургона, который пока "не на ходу".
По словам Коула, когда он выезжает на своих раритетных авто, к нему часто подходят люди, "тоже влюблённые" в такие машины, и они могут часами обсуждать особенности и достоинства авто. Сам от сейчас "коллекцию" бережёт, потому что "запчасти искать непросто — они есть только в России, на Украине, в Болгарии и Польше". Только поэтому британец совершает на своих "Москвичах" исключительно короткие поездки:
"Для меня главное — чтобы машина была на ходу", — сказал он журналистам.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
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