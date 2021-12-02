С 1 марта водители будут получать медсправки по-новому

С 1 марта 2022 года в России изменится процедура получения водителями медицинских справок, необходимых для допуска к управлению автомобилем.

Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации.

Что нового

Первое и, пожалуй, основное новшество — купить справку больше не получиться. Придётся идти на медкомиссию.

Как пояснил РИА Новости Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава, "изменится форма документа":

в справку будут вноситься результаты всех обследований -инструментальных и лабораторных — и заключения врачей — узких специалистов;

регистратор проверит все штампы специализированных организаций и только после этого выдаст заключение.

Усложнится "возвращение за руль" для тех, кто был лишён водительских прав:

им придётся сдавать анализы на наркотики и алкоголизм.

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