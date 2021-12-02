С 1 марта 2022 года в России изменится процедура получения водителями медицинских справок, необходимых для допуска к управлению автомобилем.
Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации.
Первое и, пожалуй, основное новшество — купить справку больше не получиться. Придётся идти на медкомиссию.
Как пояснил РИА Новости Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава, "изменится форма документа":
Усложнится "возвращение за руль" для тех, кто был лишён водительских прав:
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