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Политический шаг: автоэксперт об уголовной ответственности за нарушение ПДД

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Бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков для Pravda.Ru прокомментировал предложение нижней палаты парламента ввести уголовную ответственность за неоднократное нарушение некоторых ПДД.

Политический шаг: автоэксперт об уголовной ответственности за нарушение ПДД

Детали законопроекта группы депутатов не разглашаются, но говорится о нарушениях, которые несут "угрозу жизни и здоровью людей". Кроме того, предлагается в таких случаях конфисковать автомобиль.

"Я хочу сказать, что это больше политический шаг, чем чисто правовой. Что касается уголовной ответственности, то в праве есть понятие "преюдиция". Верховный суд, я не уверен, что поддержит такую концепцию, потому что по устоявшейся правовой традиции в России сначала за нарушение предусмотрена административная мера ответственности, а за повторные нарушения, грубые нарушения это может быть уголовная ответственность", — заявил Лысаков.

По словам автоэксперта, в любом случае необходимо сначала привлекать нарушителя к административной ответственности. Для более точных выводов Лысаков предложил дождаться появления законопроекта.

"Обязательно принцип преюдиции соблюдать: сначала административный, потом уголовный. А здесь предлагают сразу, если у тебя несколько нарушений было, тебя оштрафовали, то после какого очередного? После третьего, после пятого? Как будет считаться неоднократность? Я не видел текста законопроекта, я не знаю, там это описано или не описано", — уточнил Лысаков.

Реакция на ДТП с Губденским

Бывший депутат Госдумы отметил, что появление законопроекта может быть реакцией на громкое ДТП с участием блогера и известного лихача Саида Губденского.

"Скорее всего, эта реакция была на последнее ДТП блогера, где двое погибли на Кутузовском. Я, в принципе, не сторонник того, чтобы после каждого происшествия, после каждого ДТП законодатели принимали какой-то закон", — подытожил Лысаков.

Авария с Губденским произошла 20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве. Блогер на своём BMW вылетел на встречную полосу, протаранив два автомобиля. Саид погиб на месте. Пассажир автомобиля — президент Федерации автоспорта Дагестана Заур Ибрагимов — скончался в больнице.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Игорь Моржаретто
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