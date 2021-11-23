Политический шаг: автоэксперт об уголовной ответственности за нарушение ПДД

Бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков для Pravda.Ru прокомментировал предложение нижней палаты парламента ввести уголовную ответственность за неоднократное нарушение некоторых ПДД.

Детали законопроекта группы депутатов не разглашаются, но говорится о нарушениях, которые несут "угрозу жизни и здоровью людей". Кроме того, предлагается в таких случаях конфисковать автомобиль.

"Я хочу сказать, что это больше политический шаг, чем чисто правовой. Что касается уголовной ответственности, то в праве есть понятие "преюдиция". Верховный суд, я не уверен, что поддержит такую концепцию, потому что по устоявшейся правовой традиции в России сначала за нарушение предусмотрена административная мера ответственности, а за повторные нарушения, грубые нарушения это может быть уголовная ответственность", — заявил Лысаков.

По словам автоэксперта, в любом случае необходимо сначала привлекать нарушителя к административной ответственности. Для более точных выводов Лысаков предложил дождаться появления законопроекта.

"Обязательно принцип преюдиции соблюдать: сначала административный, потом уголовный. А здесь предлагают сразу, если у тебя несколько нарушений было, тебя оштрафовали, то после какого очередного? После третьего, после пятого? Как будет считаться неоднократность? Я не видел текста законопроекта, я не знаю, там это описано или не описано", — уточнил Лысаков.

Реакция на ДТП с Губденским

Бывший депутат Госдумы отметил, что появление законопроекта может быть реакцией на громкое ДТП с участием блогера и известного лихача Саида Губденского.

"Скорее всего, эта реакция была на последнее ДТП блогера, где двое погибли на Кутузовском. Я, в принципе, не сторонник того, чтобы после каждого происшествия, после каждого ДТП законодатели принимали какой-то закон", — подытожил Лысаков.

Авария с Губденским произошла 20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве. Блогер на своём BMW вылетел на встречную полосу, протаранив два автомобиля. Саид погиб на месте. Пассажир автомобиля — президент Федерации автоспорта Дагестана Заур Ибрагимов — скончался в больнице.