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Совфед: в новом КоАП штраф за опасную езду будет ужесточён

Авто

В Кодекс об административных правонарушениях планируется внести новый штраф для водителей за опасную езду.

Совфед: в новом КоАП штраф за опасную езду будет ужесточён

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова уточнила, что размер денежного взыскания будет ужесточён в России. По её словам, конкретные меры пресечения предложено ввести за следующие нарушения на дорогах:

  • Резкие перестроения сразу через две полосы.
  • Несоблюдение дистанции между автомобилями.
  • Скоростные обгоны.

При этом, как отмечает Рукавишникова, речь идёт о системном несоблюдении правил дорожного движения, "хамском" стиле вождения автомобилем, передаёт РИА Новости.

Сенатор подчеркнула, что опасная езда, согласно проекту нового КоАП, влечёт наложение административного штрафа в размере трёх тысяч рублей. Она убеждена: сегодня агрессивное управление становится достаточно распространённым, особенно в крупных городах. По её мнению, "лихачей" нужно сурово наказывать, ведь именно они нередко провоцируют аварии. 

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
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