В Кодекс об административных правонарушениях планируется внести новый штраф для водителей за опасную езду.
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова уточнила, что размер денежного взыскания будет ужесточён в России. По её словам, конкретные меры пресечения предложено ввести за следующие нарушения на дорогах:
При этом, как отмечает Рукавишникова, речь идёт о системном несоблюдении правил дорожного движения, "хамском" стиле вождения автомобилем, передаёт РИА Новости.
Сенатор подчеркнула, что опасная езда, согласно проекту нового КоАП, влечёт наложение административного штрафа в размере трёх тысяч рублей. Она убеждена: сегодня агрессивное управление становится достаточно распространённым, особенно в крупных городах. По её мнению, "лихачей" нужно сурово наказывать, ведь именно они нередко провоцируют аварии.
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