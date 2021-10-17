Минтранс и МВД готовят новый запрет для российских водителей

Представители Минтранса и МВД РФ предлагают внести изменения в Правила дорожного движения, чтобы запретить стоянку автомобилей на "островках безопасности".

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на проект постановления правительства, текущие ПДД предлагается дополнить абзацем следующего содержания: "Остановка запрещается на островках направляющих и островках безопасности".

Сейчас в этих зонах приходится размещать бетонные блоки или другие конструкции, помогающие избежать хаотичной парковки. Однако, по мнению экспертов, ограничители ухудшают визуальный облик городов, а также снижают безопасность дорожного движения, особенно в условиях плохой видимости и непогоды.

В МВД и Минтрансе убеждены, что нововведения позволят повысить уровень безопасности водителей и пешеходов.

Также в профильных ведомствах предлагают ввести дополнительные знаки, которые будут обозначать места для зарядки автомобилей. Кроме того, планируется внедрить пешеходную разметку диагональных переходов и скорректировать действие ряда существующих знаков.

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