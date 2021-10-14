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Инвесторы со всего мира потянулись в Россию

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Рост цен на энергоносители привел к тому, что инвесторы по всему миру обратили свое внимание на экспортеров соответствующих ресурсов. И Россия превратилась в предпочтительную инвестиционную цель.

Инвесторы со всего мира потянулись в Россию

Этому факту сегодня посвящена большая статья, опубликованная в Bloomberg.

Факты

Рост цен на нефть и газ способствовал тому, что российский рубль достиг самого высокого уровня по отношению к евро и доллару США. Российские акции достигли рекордных цен. В сентябре рубль был единственной валютой развивающихся рынков, которая смогла вырасти по отношению к доллару США.

Благодаря более высоким доходам от нефти российская валюта в октябре выросла в цене больше, чем любая другая валюта развивающихся рынков. Российские акции также развивались лучше, чем акции других развивающихся рынков, акции которых частично значительно снизились.

Другие факторы, которые делают Россию привлекательной инвестиционной целью, включают финансовые резервы страны в размере $600 млрд и низкую долговую нагрузку. Кроме того, центральный банк России проводит жесткую денежно-кредитную политику и пытается контролировать растущую инфляцию путем повышения процентных ставок.

  • Сообщалось, что стоимость экспорта нефти в стране в местной валюте в понедельник утром составила рекордные 6000 рублей за баррель сорта Brent.
Подстанция связи энергетики
Последствия

Лондонский хедж-фонд Carrhae Capital в третьем квартале перевел часть своих инвестиций с китайских технологических активов на российские энергетические компании.

Американская инвестиционная компания Wells Fargo Asset Management также перевела свои средства из Китая в Россию.

По данным агентства, JPMorgan Chase приостановила свои позиции в Российском депозитарном индексе, поскольку в этом году они продолжают делать ставки на товары и нефть. Аналитики JPMorgan объяснили:

"Более высокие цены на нефть приведут к увеличению прибыли и дивидендов по энергетическим акциям, которые составляют 59 % индекса, и будут способствовать укреплению рубля, что, в свою очередь, будет стимулировать внутренние акции, которые составляют еще 25 %.

Таким образом, индекс в основном идеально подходит в качестве инструмента для акций в сырьевых товарах и, в частности, в нефти".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Игорь Моржаретто
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