Автоюрист раскритиковал запрет на парковку машины во дворе

Адвокат Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько заявил, что москвичам негде ставить свои автомобили, а запрет на парковку будет способствовать ухудшению ситуации.

Московские автомобилисты выразили свое возмущение по поводу активного строительства жилых пространств, не предназначенных для парковки. После заселения домов управляющая компания после согласования с администрацией размещает во дворе знак о запрете парковки, и эвакуатор начинает увозить автомобили жильцов, что вызывает раздражение у владельцев машин.

"Запрет парковки во дворах, на мой взгляд, это идея довольно вредная, потому что машины нужно куда-то девать", — сообщил эксперт в беседе с Радио 1.

Из-за невозможности парковаться около своего дома водители начнут оставлять автомобили где попало, в том числе на дорогах, предупредил Радько. С ростом численности населения будет увеличиваться количество автомобилей, и им нужно где-то стоять, отметил адвокат.

По словам автоюриста, управляющая компания не имеет права ставить знак запрета парковки. Радько посоветовал обращаться в суд тем, чью машину увезли на эвакуаторе из-за стоянки в неположенном месте.

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