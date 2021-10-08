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Автоюрист раскритиковал запрет на парковку машины во дворе

Авто

Адвокат Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько заявил, что москвичам негде ставить свои автомобили, а запрет на парковку будет способствовать ухудшению ситуации.

Автоюрист раскритиковал запрет на парковку машины во дворе

Московские автомобилисты выразили свое возмущение по поводу активного строительства жилых пространств, не предназначенных для парковки. После заселения домов управляющая компания после согласования с администрацией размещает во дворе знак о запрете парковки, и эвакуатор начинает увозить автомобили жильцов, что вызывает раздражение у владельцев машин.

"Запрет парковки во дворах, на мой взгляд, это идея довольно вредная, потому что машины нужно куда-то девать", — сообщил эксперт в беседе с Радио 1.

Из-за невозможности парковаться около своего дома водители начнут оставлять автомобили где попало, в том числе на дорогах, предупредил Радько. С ростом численности населения будет увеличиваться количество автомобилей, и им нужно где-то стоять, отметил адвокат.

По словам автоюриста, управляющая компания не имеет права ставить знак запрета парковки. Радько посоветовал обращаться в суд тем, чью машину увезли на эвакуаторе из-за стоянки в неположенном месте.

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Штраф за парковку у дома: можно ли ставить машину у собственных ворот
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Игорь Моржаретто
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