Tundra "горит": концерн Toyota отзывает сотни тысяч пикапов с рынка

По сообщению компании Toyota, с рынка будут отозваны больше 150 тысяч внедорожников Tundra. Дело в перегреве блока управления головной оптикой. Изоляция на проводах от долгого теплового воздействия разрушается, что может привести к возгоранию.

Все "отозванные" пикапы будет проверять сервисная служба автогиганта. По мнению специалистов, дефекты есть в выпусках авто 2018-2021 года с конвейеров в США, пишет NJcar.ru.

В этом году Toyota уже отозвала несколько тысяч внедорожников. Только в России с продажи сняли больше 80 тысяч автомобилей. В тот раз проблема была в омывателях лобового стекла на Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser 200.

Ранее Pravda.Ru писала, что российский АвтоВАЗ сократил количество продаж автомобилей более чем на 30%. Причиной такой меры стала нехватка полупроводников для производства.

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