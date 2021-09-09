Водителям разрешили ездить без бумажного свидетельства о регистрации автомобиля

В правительстве РФ утвердили нововведение для водителей. Теперь свидетельство о регистрации автомобиля можно хранить на смартфоне в виде QR-кода.

Документ рекомендуют закрепить в приложении "Госуслуги.Авто", чтобы долго не искать его в случае, если на дороге водителя остановит инспектор ГИБДД.

"Страшный сон любого автомобилиста скоро уйдёт в прошлое", — отметили в пресс-службе правительства России.

Добавим, что приложение "Госуслуги.Авто", в котором водителям советуют сохранить QR-код, разработали специалисты Минцифры и МВД РФ. Его можно скачать и установить на любое мобильное устройство. Кроме того, сейчас эксперты создают ещё одну функцию в этой программе, с помощью которой автомобилисты смогут закреплять цифровые полисы ОСАГО.

На тематических форумах российские водители уже прокомментировали новое правило. Они порадовались, что в подразделениях Госавтоинспекции постепенно внедряют современные технологии.

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