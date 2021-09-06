Эксперт предупредил о штрафах за езду без ходовых огней

Новый состав административных правонарушений в Правилах дорожного движения (ПДД) принимают на основаниях фиксаций в автоматическом режиме вне зависимости от того, стоят ли на этом участке дороги постовые или инспекторы ГИБДД.

По словам заведующего филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолия Миронова, в очередном составе правил ГИБДД есть графа о не включённых ходовых огнях и огнях ближнего света.

"За такое водителю могут внести предупреждение и прислать штраф в размере 500 рублей", — отметил юрист в интервью с изданием "Прайм".

Он уточнил, что статья была основана на пункте 19.5. ПДД, в котором отмечается, что "в светлое время суток на движущемся транспорте должны быть включены ходовые огни и фары ближнего света".

Он призвал водителей на забывать о новых правилах и быть внимательными во время движения.

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