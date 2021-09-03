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В новый год – с новым штрафом: что ждёт водителей в 2022-м

Авто

В настоящее время в России готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, в отношении водителей будет введен целый ряд новых штрафов.

В новый год – с новым штрафом: что ждёт водителей в 2022-м

Автомобилистов ждет расширение перечня технических нарушений, предусматривающих наказание рублём. Так заплатить штраф в 500 рублей придется за езду на внесезонной резине, стёртые протекторы, разные шины на передней и задней осях, а также использование незаконных лебёдок, отсутствие подголовников и подушек безопасности.

  • До 2 тысяч с нынешних 500 рублей вырастет штраф за отсутствие диагностической карты техосмотра.
  • Ужесточат и наказание за пьяную езду с детьми: новая санкция предусматривает 50 тысяч рублей штрафа и 3 года лишения прав.

А вот размер штрафа за отсутствие ОСАГО в 800 рублей хоть и не изменится, но фиксировать нарушение с 2022 года будут видеокамеры. До этого такая привилегия принадлежала исключительно инспекторам ГИБДД.

В Кодексе об административных правонарушениях также появятся штрафы за мойку в неположенном месте и брошенный автохлам – 2 и 3 тысячи рублей соответственно.

Наряду с этим, как сообщает AUTONEWS, так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч в 2022 году изменен не будет.

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