В настоящее время в России готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, в отношении водителей будет введен целый ряд новых штрафов.
Автомобилистов ждет расширение перечня технических нарушений, предусматривающих наказание рублём. Так заплатить штраф в 500 рублей придется за езду на внесезонной резине, стёртые протекторы, разные шины на передней и задней осях, а также использование незаконных лебёдок, отсутствие подголовников и подушек безопасности.
А вот размер штрафа за отсутствие ОСАГО в 800 рублей хоть и не изменится, но фиксировать нарушение с 2022 года будут видеокамеры. До этого такая привилегия принадлежала исключительно инспекторам ГИБДД.
В Кодексе об административных правонарушениях также появятся штрафы за мойку в неположенном месте и брошенный автохлам – 2 и 3 тысячи рублей соответственно.
Наряду с этим, как сообщает AUTONEWS, так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч в 2022 году изменен не будет.
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