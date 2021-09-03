Водоробус мчится в сторону столицы

Пользователи поделились в соцсетях видео, на котором автовоз по дороге к Москве везёт транспорт будущего — водоробус.

Из семисекундного ролика можно увидеть, что на борту водоробуса красуется фирменная "ливрея" московского общественного транспорта. Напомним, ранее власти Москвы заявляли о готовности испытать водородный автобус на улицах столицы, как только появится опытный образец и соответствующая дорожная инфраструктура.

В частности вице-мэр Максим Ликсутов отметил, что считает вероятным запуск первого водоробуса в столице в ближайшие два года.

"Москва уже заказала у компании "Роснано" тестовый экземпляр водоробуса. В идеале мы бы хотели, чтобы в них стояли не баллоны со сжатым водородом, а в обычный бак заливалась вода и за счёт электролиза получался водород", — в июле прокомментировал позицию столичных властей Ликсутов.

Комментаторы под видео с водоробусом, в свою очередь, предположили, что демонстрационный образец экологичного транспорта везут на выставку "Комтранс-2021".

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