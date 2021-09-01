Экран, как у Tesla: в соцсети "утекли" фото салона обновлённой Lada Vesta

В соцсетях опубликовали первые снимки интерьера обновлённой Lada Vestа, готовящейся к выпуску в 2022 году.

1 сентября на странице журнала "Русский автомобиль" в соцсети "ВКонтакте" разместили несколько фото, сделанных, предположительно, в салоне универсала Lada Vestа FL. Ранее в соцсетях сообщили о начавшихся в Тольятти испытаниях этой модели.

Судя по снимкам, автомобиль получил заводскую цифровую приборную панель с радиальной графикой шкал спидометра и тахометра. Картину немного портит лишь глянец колодца "приборки" с отражениями шкал и бликами.

Большой экран медиасистемы в обновлённой Vesta установили вертикально, как на Tesla. Под планшетом — широкая декоративная полоса, ниже которой расположены кнопки подогрева сидений и лобового стекла, блокировки дверей, аварийка", а также селектор меню мультимедиа.

Еще ниже разместили блок управления климатом, похоже, позаимствованный из некоторых моделей Renault.

Lada Vestа FL

По информации ixbt.com, часть замеченных на фото новшеств будут доступны лишь в топовой комплектации обновлённого универсала. В базе же, возможно, сохранится аналоговая "приборка" и не будет большого планшета медиасистемы.

"Известия" сообщают, что в базовом исполнении у Vesta FL будет радиаторная решётка с вертикальными планками, а не узором в виде крупных сот, а также фары, в которых диодные лампы будут лишь на ближнем свете, и штампованные диски колёс.

Линейка моторов Lada Vesta не изменится.

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