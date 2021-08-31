"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником

Автомобиль весит 2 700 килограмм.

Читатели японского интернет-издания Yahoo News Japan оценили прототип новейшего российского гражданского внедорожника, разработанного на базе военного бронеавтомобиля "Стрела".

Вес внедорожника составляет около 2 700 килограмм, автомобиль оснащен турбодизельным двигателем объемом 2.8 литра и мощностью 149 лошадиных сил.

На большинство читателей Yahoo News Japan российская новинка произвела сильное впечатление, люди не стеснялись делиться мнениями в комментариях:

"Классный!!! Для меня, это — идеальный дизайн. Но надо было установить экономичный дизельный двигатель объемом не менее трех литров".

"Выглядит очень брутально! Красивая машина!"

"Автомобиль очень красивый, но, похоже, что в ширину он не меньше 2,5 метра".

"Я подумал, что это Hummer".

Другая часть комментаторов посчитала достижения российского автомобилестроения сомнительными:

"Масса 2,7 тонны, объем двигателя всего 2,8 литра… По асфальту он еще сможет ехать, а по бездорожью - едва ли".

"Цена, наверное, тоже будет впечатляющей".

"Если такой купить, можно ли потом будет найти на него запчасти?"

Ранее Pravda.Ru писала, что японцы высмеяли премьера страны за отказ ехать в Россию.

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