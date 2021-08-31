"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником

Автомобиль весит 2 700 килограмм.
Читатели японского интернет-издания Yahoo News Japan оценили прототип новейшего российского гражданского внедорожника, разработанного на базе военного бронеавтомобиля "Стрела".
Вес внедорожника составляет около 2 700 килограмм, автомобиль оснащен турбодизельным двигателем объемом 2.8 литра и мощностью 149 лошадиных сил.
На большинство читателей Yahoo News Japan российская новинка произвела сильное впечатление, люди не стеснялись делиться мнениями в комментариях:
Другая часть комментаторов посчитала достижения российского автомобилестроения сомнительными:
Ранее Pravda.Ru писала, что японцы высмеяли премьера страны за отказ ехать в Россию.
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