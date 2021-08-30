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Париж ограничил скорость передвижения автотранспорта до 30 км в час

Авто

С 30 августа в Париже максимальная скорость передвижения автотранспорта составляет 30 километров в час. Раньше она составляла 50 км в час.

Париж ограничил скорость передвижения автотранспорта до 30 км в час

Это было предвыборное обещание мэра Анны Идальго во время последних муниципальных выборов.

Эта мера, принятая по согласованию с полицейским управлением, направлена, прежде всего, на:

  • повышение безопасности дорожного движения,
  • "уменьшение шумового загрязнения",
  • "адаптацию" города к изменению климата, заявил заместитель мэра по транспорту и дорогам Дэвид Беллиард.

Однако на некоторых дорогах ограничение скорости не меняется. На кольцевой дороге Парижа Périphérique максимальная скорость будет по-прежнему составлять 70 километров в час.

По мнению мэрии, изменение не столь радикальное, так как ранее скорость была ограничена 30 километрами в час на 60 процентах улиц Парижа.

"Снижение скорости также означает сокращение количества серьезных аварий (наездов на пешеходов)", — сказал Беллиард.

Мэрия, по его словам, хочет принять меры для защиты более уязвимых групп участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты.

Руководство города имеет план по окончательному переоборудованию около 50 километров дорог в велосипедные дорожки. По словам Беллиарда, необходимо уменьшить занимаемую автомобилями площадь на улицах Парижа.

Ассоциации автомобилистов недовольны, они указывают на одновременную отмену парковочных мест или более дорогую парковку в городе. 

Ежедневная газета Le Parisien отметила, что более 60 процентов населения столицы поддерживает меры столичной мэрии по ограничению скорости. Это показал недавний опрос IFOP. Однако в остальной части Франции подобные меры имеют значительно меньше сторонников. "За" высказались около 36% респондентов.

Французские СМИ также размышляют о том, в какой степени будет контролироваться максимальная скорость, потому что в Париже относительно мало радаров.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Москвы поддержала введение ограничения скорости в 30 км в час на некоторых улицах города. Такая инициатива озвучивалась на шестой глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН, где обсуждалось снижение скорости до 30 км в час на улицах городов.

О необходимости снижения максимальной скорости в городах до 50 км/ч, как это сделано во всех развитых странах мир, заявили московские власти. Как заявил руководитель ЦОДД Москвы Михаил Кизлык, это требования безопасности: "Эксперты всего мира давно признали, что в городе скорость движения должна быть такой, чтобы при столкновении пешехода и автомобиля у первого была возможность выжить".

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Игорь Моржаретто
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