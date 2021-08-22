В России могут повысить стоимость ОСАГО

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что в России может подорожать стоимость ОСАГО. По его словам, если страховые компании не имеют возможности оценить техническое состояние автомобиля, то они могут повысить цены на ОСАГО.

Шапарин предположил, что страховые компании могут обратиться в Центробанк для повышения тарифов ОСАГО из-за невозможности проверить техническое состояние автомобиля.

По мнению автоэксперта, страховые компании будут фиксировать случаи, когда ДТП произошло из-за плохого технического состояния. В итоге страховщики начнут чаще обращаться в суд с исками к автовладельцам. Об этом специалист рассказал в интервью Business FM.

Шапарин отметил, что за последние десять лет техосмотр автомобиля часто фальсифицирован. Из-за этого происходят ДТП. Например, в 2020 году из-за плохого технического состояния автомобилей в стране погибло свыше 1200 человек. Поэтому в стране с 1 марта 2022 года будет действовать диагностическая карта, позволяющая подтвердить техническое состояние автомобиля.

С 22 августа в России поменялись правила получения полиса ОСАГО. Теперь водителям не нужно предоставлять документ о прохождении техосмотра.

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