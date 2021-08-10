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В России планируют внедрить "карты спасения" для автомобилей

Авто

В России прорабатывают внедрение "карт спасения" для автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России.

В России планируют внедрить "карты спасения" для автомобилей

На данном этапе разрабатываются инструкции по обращению с каждым автомобилем в случае аварии. Как утверждают представители МЧС, "карты спасения" необходимы из-за появления машин с отличающимися конструкциями и источниками энергии.

"Карта спасения" (своего рода инструкция) будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии", — отметили во ВНИИ ГОЧС.

"Карта спасения" позволит аварийным службам минимизировать риски при работе с транспортным средством. Особое внимание уделяется автотранспорту, работающему на альтернативном источнике энергии. Например, автомобили с электродвигателем восприимчивы к возгоранию из-за неисправности в аккумуляторе.

  • Ранее по информации Washington Post, в США загорелся автомобиль Tesla Model S 85 в ходе зарядки.
  • По данным Autoevolution, китайский электрокар BYD Han загорелся спустя два дня после краш-теста.

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В России планируют внедрить "карты спасения" для автомобилей
Автор: Владан Джурич, Куратор: Игорь Моржаретто
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