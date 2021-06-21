"АвтоВАЗ" пообещал россиянам выпустить более дорогие модели Lada

Президент "АвтоВАЗ" Николя Мор заявил, что в ближайшие годы концерн представит модели не из бюджетного сегмента. По его словам, совершенно новые автомобили стоит ждать с 2023 по 2026 год.

"Эти модели выведут бренд Lada несколько на более высокий ценовой сегмент в сравнении с текущим модельным рядом Lada. Lada будет брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги", — заявил Мор журналистам.

Директор "АвтоВАЗ" добавил, что новые модели будут стоить "намного выше миллиона рублей". Для достижения такой цели концерн собирается модернизировать производственные площадки и инжиниринговую базу.

Бренд Lada лидирует по продажам в России — доля на авторынке составляет около 20%. В 2020 году "АвтоВАЗ" продал 343,5 тысячи автомобилей. Под маркой Lada продаются машины пяти семейств:

Vesta;

Xray;

Largus;

Granta;

Niva.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.