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"АвтоВАЗ" пообещал россиянам выпустить более дорогие модели Lada

Авто

Президент "АвтоВАЗ" Николя Мор заявил, что в ближайшие годы концерн представит модели не из бюджетного сегмента. По его словам, совершенно новые автомобили стоит ждать с 2023 по 2026 год.

"АвтоВАЗ" пообещал россиянам выпустить более дорогие модели Lada

"Эти модели выведут бренд Lada несколько на более высокий ценовой сегмент в сравнении с текущим модельным рядом Lada. Lada будет брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги", — заявил Мор журналистам.

Директор "АвтоВАЗ" добавил, что новые модели будут стоить "намного выше миллиона рублей". Для достижения такой цели концерн собирается модернизировать производственные площадки и инжиниринговую базу.

Бренд Lada лидирует по продажам в России — доля на авторынке составляет около 20%. В 2020 году "АвтоВАЗ" продал 343,5 тысячи автомобилей. Под маркой Lada продаются машины пяти семейств:

  • Vesta;
  • Xray;
  • Largus;
  • Granta;
  • Niva.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
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