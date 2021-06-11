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Женщины чаще получают травмы в автокатастрофах, чем мужчины

Авто

Улучшения в автомобильных стандартах безопасности сделали современные автомобили намного безопаснее, чем старые модели. Однако недавнее исследование показывает, что женщины подвергаются более высокому риску получения травм во время аварий, чем мужчины, даже если они пристегнуты ремнями безопасности.

Женщины чаще получают травмы в автокатастрофах, чем мужчины

Исследование, проведенное сотрудниками Центра прикладной биомеханики Университета Вирджинии, показало, что женщины-пассажиры имеют на 73% более высокий риск получить серьезные травмы в результате лобового столкновения — одного из наиболее распространенных типов аварий — по сравнению с мужчинами.

Новые автомобили безопаснее, но женщины по-прежнему подвергаются более высокому риску

В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Traffic Injurm and Prevention, были проанализированы данные из Системы данных о ударопрочности (CDS) Национальной автомобильной системы отбора проб Национальной администрации безопасности дорожного движения за 17 лет.

Используя данные CDS, исследователи сосредоточились на травмах пристегнутых ремнями пассажиров в возрасте 13 лет и старше во время лобовых столкновений. Это включало в себя просмотр более 31 тысячи пассажиров - участников почти 23 тысяч аварий. Мужчин и женщин в выборке было равное количество. Не были включены только беременные женщины.

Согласно результатам исследования, пассажиры новых автомобилей, выпущенных после 2009 года, имели лишь в два раза меньше шансов получить серьезные травмы по сравнению с теми, кто ехал на старом автомобиле.

Более новые автомобили демонстрировали более низкий риск переломов черепа, травм брюшной полости, шейного отдела позвоночника, а также травм колена, бедра и лодыжки. При этом риск серьезных переломов ребер и грудины существенно не снижался.

Ремень не спасает

Исследование также показывает, что женщины-пассажиры по-прежнему находятся в более уязвимом положении при лобовом столкновении, даже когда они пристегнуты ремнями безопасности. Это оставалось верным даже при учете других факторов, таких как возраст, рост, вес, индекс массы тела и положение сидя.

Несмотря на длительность исследования причина такого «неравенства» не найдена.

“Пока мы не поймем фундаментальные биомеханические факторы, способствующие повышению риска для женщин, мы будем ограничены в нашей способности сократить разрыв в риске, - сказал Джейсон Форман, главный научный сотрудник Центра прикладной биомеханики и один из авторов исследования. — Это потребует значительных усилий, и, на мой взгляд, у Национального управления безопасности дорожного движения нет ресурсов, необходимых для решения этой проблемы.”

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