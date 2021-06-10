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Автоэксперт рассказал, как стимулировать россиян проходить техосмотр

Авто

Автомобильный эксперт Игорь Можаретто в разговоре с Pravda.Ru оценил идею отмены обязательного прохождения техосмотра. Ранее сообщалось, что для начала правительство отменит требование предъявлять диагностическую карту для покупки полиса ОСАГО.

Автоэксперт рассказал, как стимулировать россиян проходить техосмотр

По словам Можаретто, полной отмены техосмотра не будет — для такси, автобусов и грузовых автомобилей он в любом случае останется. Отменить могут диагностические карты для легковых автомобилей, которыми управляют любители.

"ТО сохранится в любом случае и для автобусов, и для такси, и для грузовиков. Это обязательно. Для транспорта, который используется профессионально. А если я езжу на дачу раз в неделю, то могу прожить без техосмотра", — заявил Можаретто.

Талоны техосмотра покупают 80% водителей

По словам автоэксперта, после возможной отмены прохождения ТО ничего принципиально не изменится. Можаретто утверждает, что около 80% диагностических карт покупаются водителями без прохождения ТО.

"Опросы проводились последние 20 лет регулярно самыми разными организациями, и они говорили, что 80% водителей покупает талоны техосмотра, то есть в любом случае на ТО не ездят. И ничего страшного не случилось от этого", — заявил эксперт.

Как стимулировать водителей проходить ТО

Автоэксперт отметил, что вместо обязательного ТО необходимо стимулировать водителей его действительно проходить. Можаретто предположил, что это можно сделать скидками на страховку авто.

"Я в этой ситуации предложил бы меры по стимулированию факта техосмотра. Условно говоря, страховка для водителя, который регулярно проходит техосмотр, может стоить на 10% дешевле. Это было бы здорово", — заявил Можаретто.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Игорь Моржаретто
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