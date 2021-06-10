Автоэксперт рассказал, как стимулировать россиян проходить техосмотр

Автомобильный эксперт Игорь Можаретто в разговоре с Pravda.Ru оценил идею отмены обязательного прохождения техосмотра. Ранее сообщалось, что для начала правительство отменит требование предъявлять диагностическую карту для покупки полиса ОСАГО.

По словам Можаретто, полной отмены техосмотра не будет — для такси, автобусов и грузовых автомобилей он в любом случае останется. Отменить могут диагностические карты для легковых автомобилей, которыми управляют любители.

"ТО сохранится в любом случае и для автобусов, и для такси, и для грузовиков. Это обязательно. Для транспорта, который используется профессионально. А если я езжу на дачу раз в неделю, то могу прожить без техосмотра", — заявил Можаретто.

Талоны техосмотра покупают 80% водителей

По словам автоэксперта, после возможной отмены прохождения ТО ничего принципиально не изменится. Можаретто утверждает, что около 80% диагностических карт покупаются водителями без прохождения ТО.

"Опросы проводились последние 20 лет регулярно самыми разными организациями, и они говорили, что 80% водителей покупает талоны техосмотра, то есть в любом случае на ТО не ездят. И ничего страшного не случилось от этого", — заявил эксперт.

Как стимулировать водителей проходить ТО

Автоэксперт отметил, что вместо обязательного ТО необходимо стимулировать водителей его действительно проходить. Можаретто предположил, что это можно сделать скидками на страховку авто.

"Я в этой ситуации предложил бы меры по стимулированию факта техосмотра. Условно говоря, страховка для водителя, который регулярно проходит техосмотр, может стоить на 10% дешевле. Это было бы здорово", — заявил Можаретто.