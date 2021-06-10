Автоэксперт поддержал идею сделать техосмотр добровольным

Россияне в скором времени смогут приобретать полисы ОСАГО без предъявления диагностической карты техосмотра. Такие изменения могут произойти в законодательстве с 22 августа.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что ужесточение контроля может произойти в автошколах.

По словам директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, автоэксперты выступали за такой шаг множество лет. По его словам, правительство должно пойти дальше и сделать техосмотр добровольным.

"Человек возит самого себя и свою семью, и себе он не враг… Считаем, что это возможно, и никакого ущерба безопасности здесь мы не видим", — приводит RT слова Канаева.

Автоэксперт отметил, что обязательным техосмотр необходимо оставить для россиян, которые работают за рулём. В противном случае они могут перестать следить за технической исправностью.

"Когда работает водитель, ему может быть плевать, он зарабатывает деньги", — отметил эксперт.