Россияне в скором времени смогут приобретать полисы ОСАГО без предъявления диагностической карты техосмотра. Такие изменения могут произойти в законодательстве с 22 августа.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что ужесточение контроля может произойти в автошколах.
По словам директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, автоэксперты выступали за такой шаг множество лет. По его словам, правительство должно пойти дальше и сделать техосмотр добровольным.
"Человек возит самого себя и свою семью, и себе он не враг… Считаем, что это возможно, и никакого ущерба безопасности здесь мы не видим", — приводит RT слова Канаева.
Автоэксперт отметил, что обязательным техосмотр необходимо оставить для россиян, которые работают за рулём. В противном случае они могут перестать следить за технической исправностью.
"Когда работает водитель, ему может быть плевать, он зарабатывает деньги", — отметил эксперт.
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