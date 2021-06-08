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Японцы с 2022 года введут обзорную съёмку "с тыла" автомобиля

Авто

Хроника драматических событий заставила правительство Японии пересмотреть требования к автопроизводителям. Только за прошлый год в стране Восходящего солнца произошло более 16 тысяч ДТП при движении автомобилей задним ходом. В них погибли 56 человек.

Японцы с 2022 года введут обзорную съёмку "с тыла" автомобиля

Особенно часто под колеса попадают дети, которых начинающий движение назад водитель не заметил по причине их маленького роста.

Уже со следующего года на все производимые в Японии автомобили будут устанавливать оборудование для увеличения обзора "с тыла" и предотвращения наездов на людей. А также  и на препятствия при движении задним ходом.

Сейчас камерами заднего вида и специальными датчиками оснащают только дорогие марки авто. Но уже с мая следующего года вся вновь выводимая на рынок продукция автомобилестроения будет обязательно иметь новую опцию съёмки сзади. А еще через два года оборудование получат и старые линейки автотехники. Как сообщает ТАСС, сенсоры будут специально настроены на рост ребёнка.

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ДТП при движении задним ходом
Автор: Ольга Петрова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
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