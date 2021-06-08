Японцы с 2022 года введут обзорную съёмку "с тыла" автомобиля

Хроника драматических событий заставила правительство Японии пересмотреть требования к автопроизводителям. Только за прошлый год в стране Восходящего солнца произошло более 16 тысяч ДТП при движении автомобилей задним ходом. В них погибли 56 человек.

Особенно часто под колеса попадают дети, которых начинающий движение назад водитель не заметил по причине их маленького роста.

Уже со следующего года на все производимые в Японии автомобили будут устанавливать оборудование для увеличения обзора "с тыла" и предотвращения наездов на людей. А также и на препятствия при движении задним ходом.

Сейчас камерами заднего вида и специальными датчиками оснащают только дорогие марки авто. Но уже с мая следующего года вся вновь выводимая на рынок продукция автомобилестроения будет обязательно иметь новую опцию съёмки сзади. А еще через два года оборудование получат и старые линейки автотехники. Как сообщает ТАСС, сенсоры будут специально настроены на рост ребёнка.

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