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Автоэксперт поддержал возможность обжаловать действия сотрудников ГИБДД

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Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков поддержал идею внесения в правила работы сотрудников ГИБДД пункта об ограничении времени административных действий.

По слова Кадакова, сейчас сотрудники ГИБДД не ограничены во времени и зачастую оформление протокола затягивается.

"Когда временные рамки чётко не установлены, контролировать это невозможно, только в вопиющих случаях: когда вас остановили за проезд по обочине, а оформляют три часа", — приводит RT слова Кадакова.

По мнению автоэксперта, другая мера для сотрудников ГИБДД, которая предложена к изменению, поможет безопасности на дорогах. Речь идёт о возможности остановки транспортного средства, если инспектор считает, что оно находится в аварийном состоянии.

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