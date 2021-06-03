Российские автолюбители в мае 2021 года купили 38,3 тыс. новых автомобилей марки Lada. Продажи "Автоваза" по сравнению с маем 2020 года выросли в 2,5 раза.
Если брать период с января по май 2021 года, то продажи автоконцерна по сравнению с прошлым годом выросли в 1,5 раза.
Лидеры по продажам в мае три семейства автомобилей:
В связи с повышением спроса "Автоваз" планирует увеличить штат сотрудников и нанять 1,5 тыс. человек на производство в Тольятти, сообщает ТАСС.
По мнению руководителей "Автоваза", увеличить продажи автомобилей помогла программа поддержки авторынка, а также внедрение в линейку новых моделей Largus и Niva Travel.
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