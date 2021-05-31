Концерн "АвтоВАЗ" испытывает недостаток комплектующих. Из-за этого на заводах 2 и 3 июня будет остановлено производство, сообщают РИА "Новости".
В данный момент "АвтоВАЗ" выпускает несколько моделей автомобилей:
Вместе с тем, изменения коснутся только автомобилей Granta, а также тех, который собираются на платформе BO, то есть Lada Largus, Renault Logan, Sandero.
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