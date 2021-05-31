"АвтоВАЗ" приостанавливает производство из-за недостатка комплектующих

Концерн "АвтоВАЗ" испытывает недостаток комплектующих. Из-за этого на заводах 2 и 3 июня будет остановлено производство, сообщают РИА "Новости".

В данный момент "АвтоВАЗ" выпускает несколько моделей автомобилей:

Granta;

Vesta;

XRAY;

Largus;

Niva Trevel;

Niva Legend.

Вместе с тем, изменения коснутся только автомобилей Granta, а также тех, который собираются на платформе BO, то есть Lada Largus, Renault Logan, Sandero.