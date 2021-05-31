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Сбербанк показал полностью беспилотные машины электротакси

Авто

Беспилотный электрокар, которыми в будущем будет оснащена служба такси, представила технологическая компания "СберАвтоТех", принадлежащая Сбербанку.

Сбербанк показал полностью беспилотные машины электротакси

Получивший название FLIP, проект представляет собой последнее, пятое поколение самоуправляемых автомобилей, то есть он полностью автономен и не имеет ни водительского сиденья, ни приборной панели.

Будучи размером с обычный легковой автомобиль, он на 40% просторнее, по словам разработчиков, компании SberAutoTech.

Футуристическое транспортное средство – прототип напоминает изящную кабину канатной дороги с колесами-может вместить до шести человек (смотрите промо-ролик в прикреплённом видео).

Специально для FLIP была создана электрическая платформа, использующая как электричество, так и другие альтернативные виды топлива.

Его аккумуляторные батареи можно заменить в течение пяти минут, обещают создатели, говоря, что это в основном соответствует количеству времени, которое требуется для заправки обычного автомобиля.

Дополненная реальность (AR), радиолокационные технологии, видеокамеры используются для вождения автомобиля при помощи специального приложения.

В настоящее время FLIP тестируется в закрытых помещениях и, как ожидается, будет представлен общественности в следующем месяце.

Первые беспилотные такси могут появиться на дорогах России к 2024 году.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Игорь Моржаретто
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