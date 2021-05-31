Сбербанк показал полностью беспилотные машины электротакси

Беспилотный электрокар, которыми в будущем будет оснащена служба такси, представила технологическая компания "СберАвтоТех", принадлежащая Сбербанку.

Получивший название FLIP, проект представляет собой последнее, пятое поколение самоуправляемых автомобилей, то есть он полностью автономен и не имеет ни водительского сиденья, ни приборной панели.

Будучи размером с обычный легковой автомобиль, он на 40% просторнее, по словам разработчиков, компании SberAutoTech.

Футуристическое транспортное средство – прототип напоминает изящную кабину канатной дороги с колесами-может вместить до шести человек (смотрите промо-ролик в прикреплённом видео).

Специально для FLIP была создана электрическая платформа, использующая как электричество, так и другие альтернативные виды топлива.

Его аккумуляторные батареи можно заменить в течение пяти минут, обещают создатели, говоря, что это в основном соответствует количеству времени, которое требуется для заправки обычного автомобиля.

Дополненная реальность (AR), радиолокационные технологии, видеокамеры используются для вождения автомобиля при помощи специального приложения.

В настоящее время FLIP тестируется в закрытых помещениях и, как ожидается, будет представлен общественности в следующем месяце.

Первые беспилотные такси могут появиться на дорогах России к 2024 году.