Юрист рассказал, кому можно управлять машиной после дозы алкоголя

Садиться за руль после принятия дозы алкоголя можно. Иногда. В исключительных случаях.

Что это за случаи, агентству "Прайм" рассказал Алексей Петропольский, юридической компании Urvista.

По его словам, управлять машиной с небольшой дозой алкоголя в крови можно, если у водителя есть справка от врача, что ему необходимо принимать спиртосодержащее лекарство.

Юрист напомнил, что многие сердечники принимают корвалол, из-за которого имеют проблемы с сотрудниками ГИБДД.

Однако, даже в таком случае на понимание сотрудников ГИБДД рассчитывать особо не стоит:

"Если протокол всё же будет составлен, то в суде водитель сможет доказать, что промилле, которые показали анализы, были вызваны именно приемом медицинских препаратов", — предупредил Петропольский.

К слову, недавно на Алтае сотрудниками дорожной полиции опытным путем было доказано, что, вопреки установившемуся мнению, алкотестер не реагирует на выпитый квас и кефир. Так что их водители могут смело пить перед тем, как сесть за руль.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.