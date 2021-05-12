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Союзы российских автошкол поддержали ужесточение контроля

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"Союз автошкол Москвы" и "Союз автошкол России" поддерживают ужесточение контроля со стороны ГИБДД. По их мнению, это вынудит "серые" и "виртуальные" организации уйти с рынка.

Союзы российских автошкол поддержали ужесточение контроля

По словам председателя правления обоих объединений Александра Ачкасова, "мы будем рады проверке (…) будем в ладоши хлопать, потому что нерадивые, резиновые школы, которых не существует, уйдут с рынка", сообщает URA.RU. Он заявил, что им нечего скрывать, их и так проверяет Министерство образования, которое выдаёт лицензии.

Пока ГИБДД проверяет автошколы только один раз на соответствие материально-технической базы, но они готовы к увеличению проверок, потому что им есть "что показать", "есть классы, преподаватели, материально-техническая база".

Ранее глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева и президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева выступили против ужесточения контроля, опасаясь, что это приведёт к росту коррупции.

В начале апреля текущего года был опубликован законопроект, который запрещает автошколам проводить онлайн-обучение и ужесточает контроль за учебно-материальной базой.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Игорь Моржаретто
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