Российских водителей предупредили о восьми неожиданных штрафах ГИБДД

Мелкие неисправности в автомобиле, разметки с подвохом и непонятные знаки: всё кажется незначительным, но иногда за это приходится платить серьёзные штрафы.

Портал Autonews подготовил список из восьми неожиданных нарушений правил ГИБДД, за которые можно "поплатиться" солидным штрафом.

Отсутствие зеркала заднего вида: чаще всего в такую ситуацию попадают россияне, воспользовавшиеся каршерингом. Опытный водитель может ехать и без зеркала заднего вида, но инспектор ГИБДД имеет право остановить такой автомобиль и оштрафовать на 500 рублей, запретив продолжать движение до исправления недостатка.

Также автолюбителям грозит штраф в 500 рублей за стоянку с нарушением парковочной разметки. Парковка на местах для резидентов обойдётся водителям уже в 2,5 тысячи рублей, а в закругленных треугольниках по краям выездов и заездов во дворы — в 2-3 тысячи рублей.

Штраф за заезд на "островок безопасности" составит 500 рублей. Издание напоминает, что останавливаться там разрешено только, если остановка в другом месте представляет большую угрозу.

Кроме того, инспектор ГИБДД имеет право выписать штраф в 400 рублей за трещину на лобовом стекле со стороны водителя размером более 10 см.

Также является нарушением установка не предусмотренных конструкцией автомобиля багажника, спойлера, фаркопа и любого другого оборудования, а также парковка автомобиля без номеров, ездить на котором в течение 10 дней после покупки всё же разрешается.

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