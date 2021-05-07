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Российских водителей предупредили о восьми неожиданных штрафах ГИБДД

Авто

Мелкие неисправности в автомобиле, разметки с подвохом и непонятные знаки: всё кажется незначительным, но иногда за это приходится платить серьёзные штрафы.

Российских водителей предупредили о восьми неожиданных штрафах ГИБДД

Портал Autonews подготовил список из восьми неожиданных нарушений правил ГИБДД, за которые можно "поплатиться" солидным штрафом.

Отсутствие зеркала заднего вида: чаще всего в такую ситуацию попадают россияне, воспользовавшиеся каршерингом. Опытный водитель может ехать и без зеркала заднего вида, но инспектор ГИБДД имеет право остановить такой автомобиль и оштрафовать на 500 рублей, запретив продолжать движение до исправления недостатка.

Также автолюбителям грозит штраф в 500 рублей за стоянку с нарушением парковочной разметки. Парковка на местах для резидентов обойдётся водителям уже в 2,5 тысячи рублей, а в закругленных треугольниках по краям выездов и заездов во дворы — в 2-3 тысячи рублей.

Штраф за заезд на "островок безопасности" составит 500 рублей. Издание напоминает, что останавливаться там разрешено только, если остановка в другом месте представляет большую угрозу.

Кроме того, инспектор ГИБДД имеет право выписать штраф в 400 рублей за трещину на лобовом стекле со стороны водителя размером более 10 см.

Также является нарушением установка не предусмотренных конструкцией автомобиля багажника, спойлера, фаркопа и любого другого оборудования, а также парковка автомобиля без номеров, ездить на котором в течение 10 дней после покупки всё же разрешается.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Игорь Моржаретто
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