Член совета директоров группы компаний "Оками", крупного автодиллера Екатеринбурга, Олег Мосеев заявил, что россиянам стоит поспешить с покупкой авто. По его словам, если автомобиль нужен сейчас, то не стоит откладывать сделку на потом.
Мосеев отметил, что снижения цен на новые автомобили не ожидается. Наоборот, из-за дефицита будет подъём стоимости авто.
"Проблемы с поставками автомобилей определённых моделей и комплектаций всё равно будут, поэтому, если автомобиль нужен сейчас, нужно покупать его именно сейчас", — приводит URA.RU слова Мосеева.
В России в последние годы растёт доля автомобилей, купленных в кредит. Она составляет приблизительно 50% от общего объёма рынка. В США 90% автомобилей приобретаются в кредит, в Европе — 80%.
В ассоциации российских автодилеров считают, что автокредиты для россиян становятся всё более оправданными из-за постепенного повышения цены на автомобили.
"Ценники стали расти на все автомобили, и люди понимают, что это продолжится", — говорит президент ассоциации Владимир Меженков.
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