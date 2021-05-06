Аналитики подсчитали расходы россиян на штрафы ГИБДД

В первом квартале 2021 года самая популярная сумма штрафа за нарушение ПДД не изменилась по сравнению с 2020 годом, выяснили аналитики банка "Русский стандарт".

Большинство штрафов, выписанных российским водителям, составляет 250 рублей, как и в прошлом году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование банка. Эта сумма указана в 56% операций, совершённых россиянами в пользу ГИБДД.

На втором месте популярности — штраф в размере 500 рублей (17%), на третьем — 1 500 рублей (4%).

При этом лидерами по средней сумме штрафа стали водители моложе 20 лет (648 рублей). Чуть меньше в среднем платят россияне в возрасте 21-30 лет — 559 рублей. Тройку замыкают водители в возрасте 31-40 лет (425 рублей).

Самыми аккуратными стали россияне в возрасте 41-50 лет. Средняя сумма их штрафов составляет 379 рублей.

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